Cuaca Malang Hari Ini, Siang Sampai Malam Kawasan Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (17/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan curah hingga berawan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis mengguyur Kedungkandang, Klojen, dan Sukun. Kawasan lainnya berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Lawang. Kawasan lainnya curah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bantur, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Pagak, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, dan Turen. Kawasan lainnya gerimis.

Sore dan malam hujan lebat disertai petir melanda Bantur, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Pagak, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, dan Turen. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.