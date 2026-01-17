Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sampai Malam Gerimis di Sejumlah Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (17/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sawahan.

Gerimis juga mengguyur Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan

Malamnya gerimis masih mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-19 kilometer per jam.