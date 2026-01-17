Cuaca Jawa Timur 17 Januari 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (17/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo.

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Pasuruan, Magetan, Pacitan, dan Pasuruan. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya Kota Pasuruan, Magetan, Pacitan, dan Pasuruan masih hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Magetan dan Pasuruan. Wilayah lainnya berawan hingga gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-22 kilometer per jam.