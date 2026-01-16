Kakek di Ngawi Tercebur ke Sumur, Sempat Dikira Meninggal Dunia

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kakek bernama Harjo Suwito (65) warga Dusun Kedung Maron, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi mengalami peristiwa nahas setelah tercebur ke dalam sumur di Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Jumat (16/1) pagi.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung mengundang kepanikan warga sekitar. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan evakuasi.

Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Ngawi Rochmat Angga Permadi mengatakan timnya tiba di lokasi sekitar pukul 10.38 WIB. Setelah dilakukan pengecekan awal, diketahui sumur tempat korban terjatuh memiliki kedalaman sekitar 3-5 meter.

“Begitu tiba di lokasi, kami melakukan asesmen awal dan menyiapkan peralatan evakuasi,” ujar Angga.

Proses penyelamatan dilakukan menggunakan satu set perlengkapan vertical rescue. Petugas turun ke dalam sumur, lalu mengikatkan tali pada tubuh korban di bagian dada sebelum dievakuasi ke atas.

“Korban dirangkul dari belakang oleh petugas dan kemudian ditarik perlahan ke atas hingga keluar dari sumur,” jelasnya.

Sebanyak empat personel Damkar Ngawi dikerahkan dalam proses evakuasi tersebut. Penanganan dinyatakan selesai sekitar pukul 11.26 WIB dan korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Kapolsek Geneng, AKP Haris Sunarto menuturkan keberadaan korban awalnya diketahui setelah warga menemukan celana panjang milik Harjo di sekitar bibir sumur. Temuan itu menguatkan dugaan korban terjatuh secara tidak sengaja.