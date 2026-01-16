Lapangan Karanggayam Jadi Pusat Pembinaan Sepak Bola Usia Dini Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menjadikan Lapangan dan Wisma Karanggayam, yang berdampingan dengan Gelora 10 Nopember (G10N), sebagai pusat pembibitan sepak bola usia dini hingga remaja di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya telah meninjau langsung progres perbaikan lapangan Karanggayam yang kini rampung dikerjakan.

"Alhamdulillah (lapangan) Karanggayam yang dulu (seperti) hutan sudah berubah total, hari ini (pembangunan) lapangan selesai sehingga nanti Insyaallah kami tinggal melanjutkan (pembangunan) mess dan nanti ada tambahan bangunan yang terkait ruang ganti pakaian, terus toilet yang ada di sebelahnya dari mess (wisma) tadi," ujar Eri, Kamis (15/1).

Eri mengatakan kawasan Wisma Karanggayam ke depan tidak lagi sekadar menjadi fasilitas olahraga, melainkan bertransformasi menjadi pusat pembinaan sepak bola usia dini yang berkelanjutan.

“Karanggayam ini bukan lagi tempat yang tidak terawat seperti kemarin. Mess Karanggayam akan menjadi tempat pembinaan arek-arek Surabaya,” katanya.

Menurut Eri, pola pembinaan akan menyasar anak-anak berprestasi dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Mereka akan disaring melalui kompetisi yang digelar Pemkot Surabaya, kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan pembinaan intensif bersama Persebaya Surabaya.

"Nanti anak yang di tingkat SD, SMP, SMA yang dia terbaik dari pertandingan-pertandingan yang kita lakukan, bisa kita kumpulkan di sini (Lapangan Karanggayam), lalu di-coaching klinik dengan pemain-pemain Persebaya," tuturnya.

Dia menjelaskan pembinaan akan dibuat berjenjang dan berkelanjutan sehingga talenta muda tidak terhenti hanya di kompetisi kampung.