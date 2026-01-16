Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Berpotensi Diguyur Gerimis

JPNN.com

Jumat, 16 Januari 2026 – 10:25 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (16/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang dan sore Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Sore dan malam berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Kalipare, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Tirtoyudo, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dau, Gondanglegi, Karangploso, Lawang, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, Singosari, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
