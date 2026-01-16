JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Gerimis di Sejumlah Kawasan Berikut

Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Gerimis di Sejumlah Kawasan Berikut

Jumat, 16 Januari 2026 – 09:44 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Gerimis di Sejumlah Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (16/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya Bulak, Gunung Anyar, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantian, Rungkut, Semampir, Sukolilo, dan Tambaksari cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Baca Juga:

Sorenya Bulak, Gunung Anyar, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantian, Rungkut, Semampir, Sukolilo, dan Tambaksari cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

Malamnya masih berawan di seluruh kawasan.

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-19 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis bakal mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU