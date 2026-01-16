Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Gerimis di Sejumlah Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (16/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya Bulak, Gunung Anyar, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantian, Rungkut, Semampir, Sukolilo, dan Tambaksari cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya Bulak, Gunung Anyar, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantian, Rungkut, Semampir, Sukolilo, dan Tambaksari cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

Malamnya masih berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-19 kilometer per jam.