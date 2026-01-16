Libur Isra Miraj, KAI Daop 8 Surabaya Tambah Perjalanan Antisipasi Lonjakan Penumpang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Libur panjang peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian.

Mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan lima perjalanan kereta api tambahan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan penambahan perjalanan kereta ini dilakukan agar kebutuhan mobilitas masyarakat tetap terlayani selama masa libur panjang.

“Untuk memenuhi tingginya minat masyarakat bepergian saat libur Isra Miraj, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan lima KA tambahan di samping perjalanan reguler,” ujar Mahendro, Kamis (15/1).

Selama periode 15 hingga 18 Januari 2026, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan total 43 perjalanan kereta api, terdiri dari 38 KA reguler dan lima KA tambahan.

Selain itu, terdapat 12 kereta api lain yang melintas di wilayah Daop 8 Surabaya, sehingga total sebanyak 55 KA beroperasi di wilayah tersebut.

Seiring dengan penambahan perjalanan, KAI Daop 8 Surabaya juga menyediakan kapasitas tempat duduk sebanyak 23.052 kursi setiap hari. Rinciannya, 20.866 kursi disediakan pada KA reguler dan 2.186 kursi pada KA tambahan.

Mahendro menjelaskan penambahan perjalanan dan kapasitas ini diharapkan dapat memberi lebih banyak pilihan jadwal bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi kereta api.