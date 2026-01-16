Cuaca Jawa Timur 16 Januari 2026, Pagi-Sore Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (16/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Magetan, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya.

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.