Keracunan MBG di Mojokerto, Wagub Jatim: 408 Korban Sudah Pulang

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Sebanyak 411 pelajar, santri, dan warga dewasa di Kabupaten Mojokerto mengalami keracunan usai mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh korban kini telah mendapatkan penanganan medis secara optimal.

Kasus keracunan tersebut bermula saat siswa dan santri menyantap menu MBG berupa soto yang diproduksi oleh SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 Ponpes Al Hidayah di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, pada Jumat (9/1).

Gejala klinis mulai dirasakan pada Jumat malam hingga Sabtu (10/1) pagi. Para korban mengeluhkan mual, pusing, muntah, dan diare. Tak hanya siswa dan santri, sejumlah orang dewasa juga mengalami gejala serupa setelah mencicipi soto yang dibawa pulang oleh para pelajar.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) langsung bergerak melakukan mitigasi medis serta investigasi untuk mengungkap penyebab keracunan dan mencegah kejadian serupa terulang.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan seluruh korban telah mendapatkan perawatan sesuai domisili masing-masing. Dari total 411 orang terdampak, 408 orang telah diperbolehkan pulang.

“Angka terakhir resmi yang kami terima ada di angka 411 dan sebagian besar sudah kembali ke rumah. Penanganan medis tentu diberikan secara optimal sesuai domisili masing-masing penerima manfaat,” kata Emil di Surabaya.

Berdasarkan data, jumlah korban tercatat meningkat bertahap sejak 11 hingga 14 Januari 2026. Namun Emil menegaskan mayoritas santri telah dinyatakan sembuh.

Dia meluruskan tiga korban yang masih dirawat bukan pasien lama yang kondisinya tidak membaik, melainkan pasien baru yang masuk pada tahap akhir pendataan.