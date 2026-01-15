Banjir di Enam Kecamatan Belum Surut, Lamongan Perpanjang Status Tanggap Darurat

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Banjir yang merendam enam kecamatan di Kabupaten Lamongan dilaporkan belum surut hingga Kamis (15/1). Kondisi tersebut membuat pemerintah kabupaten memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 26 Januari 2026.

Enam kecamatan terdampak banjir meliputi Kecamatan Turi, Kalitengah, Lamongan, Karangbinangun, Deket, dan Glagah. Tinggi genangan air bervariasi, mulai 10 sentimeter hingga mencapai 59 sentimeter di sejumlah titik.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno menjelaskan banjir dipicu luapan Waduk Bengawan Jero. Air tidak dapat dibuang ke Sungai Bengawan Solo sehingga arus berbalik dan meluber ke permukiman warga.

“Status tanggap darurat di Lamongan sudah diperpanjang sampai 26 Januari 2026. Pompa di Rumah Pompa Kalitengah masih terus dioperasikan untuk mengurangi debit air Bengawan Jero,” ujar Satriyo saat dikonfirmasi.

Meski banjir belum sepenuhnya surut, Satriyo memastikan kondisi genangan di kawasan Bengawan Jero terpantau relatif stabil. BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Lamongan terus menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat surutnya air.

Dua unit pompa di Rumah Pompa Kalitengah dioperasikan secara maksimal. Setiap pompa mampu menyedot sekitar 10 ribu liter air per detik.

“Selain itu, pintu air juga dibuka lebar untuk membuang debit air ke saluran utama,” katanya.

Selain penanganan teknis, bantuan logistik berupa sembako dan kebutuhan dasar telah didistribusikan secara merata ke wilayah terdampak sejak status tanggap darurat diberlakukan.