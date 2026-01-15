Motor Oleng Saat Naik Aspal, Penumpang Motor di Gresik Tewas Tertabrak Truk

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Kamis (15/1) pagi. Seorang penumpang sepeda motor tewas setelah terjatuh dan tertabrak truk trailer.

Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi W 5768 KG dan sebuah truk trailer bernomor polisi L 9014 UD.

Sepeda motor dikendarai oleh Urifan (60) yang membonceng Nduk Sairoh (63) warga Desa Sembayat, Manyar. Adapun truk trailer dikemudikan oleh Kevin Al Vianto (27), warga Desa Kandangan, Kabupaten Kediri.

Kapolsek Manyar Iptu Gifari menjelaskan peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 09.35 WIB. Saat itu, sepeda motor Honda Beat melaju di bahu jalan dari arah selatan menuju utara.

“Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor berusaha naik ke badan jalan. Namun, karena tidak dapat menguasai kemudi dengan baik, kendaraan oleng dan jatuh ke sisi kanan,” ujar Gifari.

Pada saat bersamaan, melintas truk trailer dari arah yang sama. Akibatnya, sepeda motor beserta penumpangnya masuk ke kolong truk trailer.

“Penumpang sepeda motor, atas nama Nduk Sairoh, meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban kemudian dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik,” ungkapnya.

Sementara itu, pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan saat ini masih menjalani perawatan medis.