Pembongkaran Kampung Taman Pelangi Jadi Awal Percepatan Penanganan Banjir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mulai mempercepat penanganan banjir di kawasan Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani setelah seluruh bangunan di kampung tengah kawasan tersebut dibongkar.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proses perobohan bangunan ditargetkan rampung dalam dua hari ke depan.

Selain untuk mendukung rencana pembangunan flyover oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pembongkaran ini juga membuka ruang penataan sistem drainase di kawasan rawan genangan tersebut.

Baca Juga: Proyek Flyover Taman Pelangi Mulai Dibangun Tahun 2026 dengan Anggaran Rp400 Miliar

“Dengan dibongkarnya bangunan ini, penanganan banjir bisa dipercepat,” kata Eri, Kamis (15/1).

Eri menjelaskan Pemkot Surabaya akan melakukan pelebaran saluran air yang ada agar aliran air lebih lancar.

Salah satu fokus utama adalah menghubungkan saluran Kebon Agung dengan Injoko, yang nantinya akan didWQukung oleh rumah pompa di Jalan Ahmad Yani.

“Dengan hilangnya bangunan, saluran Kebon Agung bisa terkoneksi langsung dengan Injoko. Untuk Injoko sendiri akan dibantu oleh rumah pompa di Ahmad Yani,” jelasnya.

Selain di kawasan Taman Pelangi, Pemkot juga menyiapkan skema pengaturan aliran air di sejumlah wilayah sekitar, yaitu di Rungkut Menanggal Harapan, Ahmad Yani, dan Menanggal, dengan mengalihkan aliran air langsung ke Kali Surabaya agar tidak menumpuk di sungai tengah Gayungsari dan Ketintang.