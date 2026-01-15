Proyek Flyover Taman Pelangi Mulai Dibangun Tahun 2026 dengan Anggaran Rp400 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Proyek pembangunan flyover Taman Pelangi segera dimulai pada tahun 2026 dengan anggaran Rp400 miliar. Seluruh pembangunan diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan perobohan seluruh bangunan rumah ditargetkan selesai dalam dua hari.

“Bangunan sudah konsinyasi semua maka kami punya waktu insyaallah maksimal dua hari sudah rata semua dan kami menyampaikan hal ini ke Kementerian PU,” kata Eri saat meninjau lokasi, Kamis (15/1).

Eri berharap pembangunan bisa mulai dijalankan pada triwulan pertama atau paling lambat pada triwulan kedua.

“Dengan percepatan ini, diharapkan pembangunan segera dimulai sehingga bisa mengurangi kemacetan warga Kota Surabaya karena di sini simpulnya macet di sini,” katanya.

Eri mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PU dengan desain flyover. Rencananya, dibangun dengan dua lajur.

“Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian PU untuk menentukan desainnya. Hari ini proses perencanaan sekaligus bisa dilakukan pelelangan. Dua lajur setengah,” ujar Eri.

