PMI Surabaya Sinergi dengan Kampung Pancasila, Targetkan Donor Darah Merata

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya merespons cepat tantangan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk memperluas gerakan kemanusiaan hingga tingkat kampung.

Melalui kepengurusan baru periode 2026–2031, PMI Surabaya menyiapkan program donor darah berbasis Kampung Pancasila sebagai strategi menjangkau masyarakat akar rumput.

Ketua Harian sekaligus Wakil Ketua PMI Surabaya Taufik Rohman Hidayat mengatakan langkah terdekat yang akan dilakukan adalah menyatukan program kerja PMI dengan program Kampung Pancasila milik Pemerintah Kota Surabaya.

“Yang paling dekat, kami harus punya program bagaimana program PMI bisa masuk dan menyatu dengan program Kampung Pancasila karena ini kanal baru dari Pemkot yang langsung menyentuh pemberdayaan masyarakat di bawah,” ujar Taufik seusai pelantikan pengurus PMI Surabaya, Kamis (15/1).

Menurutnya, jika program PMI berjalan beriringan dengan Kampung Pancasila maka gerakan kemanusiaan, khususnya donor darah akan lebih mudah menjangkau warga hingga tingkat kampung.

“Kalau program PMI nebeng di sana, ikut di sana, saya yakin programnya bisa sampai ke bawah dan produktivitas PMI akan jauh lebih bagus,” katanya.

Taufik menambahkan PMI Surabaya telah menyiapkan strategi jemput bola dengan memaksimalkan kekuatan relawan. Saat ini, PMI Surabaya memiliki sekitar 800 relawan yang siap digerakkan untuk mendukung kegiatan donor darah di kampung-kampung.

“Kami punya strategi untuk masuk ke kampung-kampung. Kami punya 800 sukarelawan di Surabaya, apalagi nanti dibantu Pemkot dengan ambulans cepat tanggap dan command center 112,” jelasnya.