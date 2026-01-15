JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Longsor Tutup Jalur Telaga Sarangan, Akses Wisata Sempat Lumpuh

Longsor Tutup Jalur Telaga Sarangan, Akses Wisata Sempat Lumpuh

Kamis, 15 Januari 2026 – 15:03 WIB
Longsor Tutup Jalur Telaga Sarangan, Akses Wisata Sempat Lumpuh - JPNN.com Jatim
Insiden tanah longsor terjadi di jalur utama objek wsiata Telaga Sarangan, Kamis (15/1). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Insiden tanah longsor terjadi di jalur utama objek wsiata Telaga Sarangan, Kamis (15/1). Peristiwa itu dipicu hujan deras yang mengguyur sejak Rabu (14/1) sore.

Peristiwa longsor terjadi sebelum subuh akibat kondisi tanah di tebing yang jenuh air dan diperparah oleh tiupan angin kencang.

Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Sarangan Supriyanto mengatakan aliran air dari bagian atas tebing menggerus tanah hingga menyebabkan batu berukuran besar ikut terlepas dan menutup badan jalan.

Baca Juga:

“Hujan turun terus sejak sore sampai sebelum subuh, disertai angin. Air dari atas menggerus tanah dan batu yang sebelumnya menggantung akhirnya jatuh,” ujar Supriyanto, Kamis (15/1).

Dia menjelaskan tinggi tebing yang mengalami longsor diperkirakan mencapai empat meter dengan material longsoran menjorok sekitar dua meter ke arah jalan.

Akibatnya, akses menuju Telaga Sarangan sempat tidak bisa dilalui kendaraan maupun pejalan kaki.

Baca Juga:

“Material longsor menutup jalan sehingga sementara aktivitas menuju Telaga Sarangan terhenti,” jelasnya.

Meski akses wisata terganggu, Supriyanto memastikan tidak ada bangunan maupun warung milik warga yang terdampak dalam kejadian tersebut.

Hujan deras sebabkan tanah longsor yang menimpa akses utama wisata Telaga Sarangan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Telaga Sarangan Telaga Sarangan Magetan Sarangan Magetan longsor telaga sarangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU