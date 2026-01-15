Eric Hermawan Sambut Positif Wacana Cukai Baru untuk Rokok Madura

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Golkar Eric Hermawan menyampaikan apresiasi atas respons positif pemerintah terhadap perjuangan DPR RI dalam mencari solusi berkeadilan bagi industri rokok di Madura.

Respons tersebut menyusul wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penambahan lapisan tarif baru cukai hasil tembakau (CHT).

“Saya bersyukur perjuangan kami di Komisi XI DPR RI, khususnya bersama Ketua Komisi XI Pak Misbakhun, mulai direspons secara positif oleh pemerintah,” kata Eric, Kamis (15/1).

Menurut Eric, wacana kebijakan tersebut menjadi titik terang bagi petani tembakau dan pengusaha rokok rakyat di Madura yang selama ini menghadapi tekanan penegakan hukum tanpa adanya skema transisi yang adil.

Dia mengatakan persoalan rokok ilegal di Madura tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan represif. Sejak awal, Komisi XI DPR RI mendorong negara membuka ruang legalisasi bertahap agar pelaku usaha kecil bisa masuk ke sistem resmi.

“Tujuannya jelas, agar petani tembakau dan pengusaha rokok rakyat tetap hidup, sekaligus negara mendapatkan penerimaan,” ujarnya.

Eric menjelaskan perjuangan tersebut ditempuh melalui berbagai forum resmi, mulai dari rapat dengar pendapat (RDP) di daerah dan di Jakarta, hingga komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan.

Dia menilai peran Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun sangat penting dalam mengawal aspirasi masyarakat Madura hingga ke tingkat pengambil kebijakan nasional.