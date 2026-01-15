JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kecelakaan Maut di Balongbendo Sidoarjo, Pemotor Tewas Tertimpa Truk Terguling

Kecelakaan Maut di Balongbendo Sidoarjo, Pemotor Tewas Tertimpa Truk Terguling

Kamis, 15 Januari 2026 – 13:32 WIB
Kecelakaan Maut di Balongbendo Sidoarjo, Pemotor Tewas Tertimpa Truk Terguling - JPNN.com Jatim
Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/1). Foto: Dok. Polsek Balongbendo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/1) sore. Seorang pengendara motor tewas setelah tertimpa truk kontainer yang terguling di lokasi kejadian.

Kapolsek Balongbendo Kompol Sugeng Sulistiyono mengatakan kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 15.40 WIB, tepatnya di barat pertigaan traffic light Jabaran.

“Truk kontainer yang melaju dari arah timur ke barat diduga ban sebelah kiri menabrak pembatas jalan. Akibatnya kendaraan oleng ke kiri dan roboh, lalu menimpa sepeda motor yang melaju searah,” ujar Sugeng, Kamis (14/1).

Baca Juga:

Korban meninggal dunia diketahui bernama Iwan Susilo (47) warga Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo.

Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi W 6497 NBC.

“Korban mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke RS Anwar Medika Balongbendo untuk dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Baca Juga:

Sementara itu, truk kontainer Hino bernomor polisi AG 8430 UDC dikemudikan oleh Hendrik Santoso (53) warga Surabaya. Pengemudi truk selamat dan telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menurut Sugeng, faktor kecelakaan sementara diduga akibat kurang hati-hatinya pengemudi kendaraan yang terlibat. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp1 juta.

Truk kontainer menabrak pembatas jalan di Balongbendo hingga terguling, pemotor meninggal tertimpa truk.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan truk kecelakaan truk kontainer kecelakaan balongbendo sidoarjo kecelakaan truk balongbendo truk terguling pemotor tertimpa truk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU