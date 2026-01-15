APPMI Jatim Gelar East Java Fashion Tendance, Soroti Inovasi dan Teknologi Mode

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jawa Timur menggelar ajang tahunan East Java Fashion Tendance 2026 di Ciputra World Surabaya, Rabu (14/1).

Perhelatan ini diikuti oleh 16 desainer anggota APPMI Jatim yang menampilkan karya-karya terbaru dengan tema besar Reimagine.

Penasihat APPMI Jawa Timur Deny Juwardi menjelaskan pemilihan tema Reimagine dilatarbelakangi oleh kondisi industri mode pascapandemi Covid-19.

Menurutnya, gelaran kali ini menjadi momentum kedua yang diselenggarakan APPMI Jatim setelah pandemi.

“Setelah Covid melanda dunia, termasuk Indonesia, tiga tahun lalu kami mengangkat tema Recovery. Tahun ini, tiga tahun setelahnya, kami memilih tema Reimagine, yaitu membayangkan ulang dan menciptakan kembali konsep fashion yang sudah ada dengan cara yang baru dan inovatif,” ujar Deny, Selasa (14/1).

Deny menjelaskan Reimagine dalam konteks fesyen tidak hanya sebatas desain, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi, penggunaan material yang tidak biasa, hingga pendekatan berkelanjutan (sustainable fesyen).

Menurutnya, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) turut menjadi inspirasi bagi para desainer.

“Fashion tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi. Karena itu, Reimagine juga menggabungkan teknologi dengan fashion untuk menciptakan pengalaman yang lebih interaktif,” jelasnya.