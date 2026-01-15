Polisi Ungkap Perkembangan Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie berjanji menuntaskan pengungkapan kasus pembunuhan satu keluarga dengan tiga korban yang terjadi di Kecamatan Besuki pada 28 Desember 2025.

Janji tersebut disampaikan AKBP Bayu pada hari pertama bertugas sebagai Kapolres Situbondo, Rabu (14/1).

"Khusus kasus yang menonjol yang menjadi 'PR' adalah pembunuhan satu keluarga di Kecamatan Besuki, nanti kami coba selesaikan dengan investigasi mendalam," ujar Bayu.

Tiga korban pembunuhan tersebut adalah Muhammad Hasim (58), istrinya Suningsih (38), serta putrinya Umi Rahmania (18). Ketiganya ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, sekitar pukul 07.00 WIB.

Dalam upaya mengungkap kasus tersebut, Kapolres Bayu meminta dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, agar bersedia memberikan informasi jika mengetahui hal-hal mencurigakan terkait peristiwa itu.

"Kami mohon bantuan kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk memberikan masukan dan jika ada informasi terbaru sekecil apapun bisa disampaikan kepada kami," katanya.

Baca Juga: Inafis Polda Jatim Turun Tangan Selidiki Pembunuhan Satu Sekeluarga di Situbondo

Hingga kini Sat Reskrim Polres Situbondo telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan tersebut.

Hasil autopsi yang dilakukan tim medis RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo menyebutkan ketiga korban meninggal dunia akibat gagal napas, kehabisan banyak darah, serta terhentinya suplai oksigen ke otak.