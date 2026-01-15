Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (15/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siangnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

Sore dan malam berawan hingga gerimis dan hujan lebat disertai petir.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Ampelgading, Donomulyo, Jabung, Karangploso, dan Turen berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Siang dan sore Jabung, Kalipare, Kromengan, Pagelaran, Sumberpucung, dan Tirtoyudo berawan dan berangin. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Pakisaji dan Wagir. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.