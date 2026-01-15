Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Berpotensi Gerimis di Kawasan Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (15/1).

Paginya Bulak, Gunung Anyar, Kenjeran, Mulyorejo, Rungkut, Semampir, Sukolilo, dan Tambaksari berawan dan berangin. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)