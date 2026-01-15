Cuaca Jawa Timur 15 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (15/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan.

Hujan lebat disertai petir juga melanda Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban berawan. Kota Malang hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya Kota Malang hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Jember, Jombang, Kota Pasuruan, Lumajang, dan Nganjuk. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya Kota Malang masih hujan lebat disertai petir dan Jember, Jombang, Kota Pasuruan, Lumajang, dan Nganjuk gerimis. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-41 kilometer per jam.