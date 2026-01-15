Update Pembongkaran Kampung Taman Pelangi, Jaringan Listrik & PDAM Mulai Diangkat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tahap pembongkaran bangunan bekas rumah warga di Kampung Taman Pelangi, Surabaya, untuk proyek flyover Jalan Ahmad Yani memasuki proses pengangkatan jaringan listrik dan PDAM, Rabu (14/1).

Pengangkatan jaringan tersebut dilakukan sebelum seluruh bangunan yang masih tersisa diratakan menggunakan alat berat. Langkah ini dinilai krusial demi keselamatan para pekerja di lapangan.

“Setelah pengangkatan jaringan selesai, baru dilakukan pembongkaran keseluruhan bangunan,” ujar salah seorang pekerja di lokasi.

Dia menjelaskan proses pengangkatan jaringan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, terutama pada jaringan listrik, guna mencegah risiko kecelakaan kerja.

“Kalau jaringan listrik tidak diangkat terlebih dulu, dikhawatirkan pekerja bisa tersengat saat proses pembongkaran,” katanya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan seluruh hak ganti rugi lahan warga Kampung Taman Pelangi telah diselesaikan. Pemerintah Kota Surabaya kini tinggal meratakan bangunan dan melaporkan progres tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Insyaallah besok pagi kami memastikan di Taman Pelangi sudah rata, lalu kami sampaikan kepada kementerian,” kata Eri.

Pembebasan lahan dan pembongkaran Kampung Taman Pelangi menjadi tahapan awal sebelum Kementerian PU memulai pembangunan proyek flyover Jalan Ahmad Yani Surabaya secara bertahap pada 2026 hingga 2027.