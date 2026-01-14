Pertama di Indonesia, Depo Air Minum Biru Container Hadir di SPBU Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Depo air minum Biru menyapa masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan konsep container yang terletak di SPBU Jalan Raya Bypass Juanda. Gerai container air minum ini merupakan yang pertama di Indonesia dan meraih Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Direktur PT Biru Semesta Abadi Yantje Wongso menjelaskan depo container ini sebagai pengembangan inovasi yang mengintegrasikan kebutuhan mobilitas, efisiensi, dan standar kualitas air minum yang terjaga.

“Surabaya dipilih karena memiliki nilai strategis yang kuat sebagai tempat lahirnya industri depo air minum isi ulang di Indonesia di tahun 1998,” kata Yantje saat konferensi pers, Rabu (14/1).

Baca Juga: Khofifah Resmikan Sekolah Luar Biasa Karya Mulia sebagai SLB Negeri Pertama di Surabaya

Dia menjelaskan depo ari minum Biru ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu dan kemudahan, dengan memanfaatkan lokasi SPBU yang telah menjadi bagian dari rutinitas harian masyarakat.

“Peluncuran ini merupakan realisasi dari visi kolaborasi yang telah dirancang bersama Pertamina,” katanya.

Dia menjelaskan butuh waktu yang lama untuk merealisasikan inovasi baru ini. Namun, dengan pemikiran yang cermat, pihaknya menyakinu. Biru Container dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebaikan bagi semua pihak.

Baca Juga: Puluhan Nelayan Sendang Biru Gotong Royong Selamatkan Hiu Paus Tersangkut Jaring

“Utamanya, kolaborasi ini hadir untuk melayani masyarakat melalui konsep one-stop servicedalam satu ekosistem layanan terintegrasi antara Biru dan Pertamina,” ujar Yantje

Kemudian, dari perspektif industri, kolaborasi ini mencerminkan momentum sinergi lintas sektor, di mana pelaku usaha tidak lagi beroperasi secara terpisah, melainkan membangun satu ekosistem bisnis yang saling melengkapi dan memperkuat.