JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pertama di Indonesia, Depo Air Minum Biru Container Hadir di SPBU Sidoarjo

Pertama di Indonesia, Depo Air Minum Biru Container Hadir di SPBU Sidoarjo

Rabu, 14 Januari 2026 – 22:35 WIB
Pertama di Indonesia, Depo Air Minum Biru Container Hadir di SPBU Sidoarjo - JPNN.com Jatim
Depo air minum Biru menyapa dengan konsep container yang terletak di SPBU Jalan Raya By Pass Juanda, Sidoarjo, Rabu (14/1). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Depo air minum Biru menyapa masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan konsep container yang terletak di SPBU Jalan Raya Bypass Juanda. Gerai container air minum ini merupakan yang pertama di Indonesia dan meraih Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Direktur PT Biru Semesta Abadi Yantje Wongso menjelaskan depo container ini sebagai pengembangan inovasi yang mengintegrasikan kebutuhan mobilitas, efisiensi, dan standar kualitas air minum yang terjaga.

“Surabaya dipilih karena memiliki nilai strategis yang kuat sebagai tempat lahirnya industri depo air minum isi ulang di Indonesia di tahun 1998,” kata Yantje saat konferensi pers, Rabu (14/1).

Baca Juga:

Dia menjelaskan depo ari minum Biru ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu dan kemudahan, dengan memanfaatkan lokasi SPBU yang telah menjadi bagian dari rutinitas harian masyarakat.

“Peluncuran ini merupakan realisasi dari visi kolaborasi yang telah dirancang bersama Pertamina,” katanya.

Dia menjelaskan butuh waktu yang lama untuk merealisasikan inovasi baru ini. Namun, dengan pemikiran yang cermat, pihaknya menyakinu. Biru Container dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebaikan bagi semua pihak.

Baca Juga:

“Utamanya, kolaborasi ini hadir untuk melayani masyarakat melalui konsep one-stop servicedalam satu ekosistem layanan terintegrasi antara Biru dan Pertamina,” ujar Yantje

Kemudian, dari perspektif industri, kolaborasi ini mencerminkan momentum sinergi lintas sektor, di mana pelaku usaha tidak lagi beroperasi secara terpisah, melainkan membangun satu ekosistem bisnis yang saling melengkapi dan memperkuat.

Depo air minum container Biru kini hadir di SPBU Bypass Juanda Sidarjo sebagai pengembangan inovasi gerai baru.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Air Minum Biru Biru dep air minum container Biru Container Biru SPBU By Pass Juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU