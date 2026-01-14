Gedung Eks Hi-Tech Mall Disiapkan Jadi Pusat Aktivitas Anak Muda Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau progres revitalisasi Gedung Eks Hi-Tech Mall Surabaya yang disiapkan menjadi ruang baru bagi aktivitas anak muda, ekonomi kreatif, hingga seni pertunjukan.

Dalam peninjauan tersebut, Eri menyampaikan Pemerintah Kota Surabaya tengah melakukan sejumlah perbaikan, terutama di area basement gedung yang sebelumnya kerap tergenang banjir, serta pembenahan fasad bangunan yang akan diubah secara menyeluruh.

“Ada perbaikan di beberapa basement, termasuk penanganan banjir yang ada di sekitar Gedung Eks Hi-Tech Mall ini. Selain itu, fasadnya juga akan kami ubah total,” ujar Eri.

Selain pembenahan infrastruktur, Pemkot Surabaya juga mulai melakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif yang akan mengisi gedung tersebut. Para pelaku ekraf, khususnya anak muda, akan mendapatkan fasilitas penggunaan tempat secara gratis selama enam bulan.

“Kami juga mendata ekonomi kreatif anak-anak yang akan masuk ke sini dan insyaallah kami berikan gratis selama enam bulan,” jelasnya.

Pemkot Surabaya juga membuka ruang bagi pelaku food and beverage (F&B) untuk masuk ke kawasan tersebut. Gedung Eks Hi-Tech Mall nantinya akan dikonsep sebagai pusat berkumpul anak muda dengan identitas baru, bahkan penamaan kawasan tersebut akan disayembarakan.

“Ini akan menjadi kumpulan anak muda. Untuk namanya nanti akan saya sayembarakan,” kata Eri.

Eri menargetkan pada Mei 2026, bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surabaya, lantai basement dan lantai dasar (ground) sudah bisa digunakan. Sementara itu, lantai tiga disiapkan sebagai ruang pertunjukan seni bagi anak-anak dan komunitas kreatif.