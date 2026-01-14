JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Gedung Eks Hi-Tech Mall Disiapkan Jadi Pusat Aktivitas Anak Muda Surabaya

Gedung Eks Hi-Tech Mall Disiapkan Jadi Pusat Aktivitas Anak Muda Surabaya

Rabu, 14 Januari 2026 – 22:05 WIB
Gedung Eks Hi-Tech Mall Disiapkan Jadi Pusat Aktivitas Anak Muda Surabaya - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau progres revitalisasi Gedung Eks Hi-Tech Mall Surabaya yang disiapkan menjadi ruang baru bagi aktivitas anak muda, ekonomi kreatif, hingga seni pertunjukan, Rabu (14/1). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau progres revitalisasi Gedung Eks Hi-Tech Mall Surabaya yang disiapkan menjadi ruang baru bagi aktivitas anak muda, ekonomi kreatif, hingga seni pertunjukan.

Dalam peninjauan tersebut, Eri menyampaikan Pemerintah Kota Surabaya tengah melakukan sejumlah perbaikan, terutama di area basement gedung yang sebelumnya kerap tergenang banjir, serta pembenahan fasad bangunan yang akan diubah secara menyeluruh.

“Ada perbaikan di beberapa basement, termasuk penanganan banjir yang ada di sekitar Gedung Eks Hi-Tech Mall ini. Selain itu, fasadnya juga akan kami ubah total,” ujar Eri.

Baca Juga:

Selain pembenahan infrastruktur, Pemkot Surabaya juga mulai melakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif yang akan mengisi gedung tersebut. Para pelaku ekraf, khususnya anak muda, akan mendapatkan fasilitas penggunaan tempat secara gratis selama enam bulan.

“Kami juga mendata ekonomi kreatif anak-anak yang akan masuk ke sini dan insyaallah kami berikan gratis selama enam bulan,” jelasnya.

Pemkot Surabaya juga membuka ruang bagi pelaku food and beverage (F&B) untuk masuk ke kawasan tersebut. Gedung Eks Hi-Tech Mall nantinya akan dikonsep sebagai pusat berkumpul anak muda dengan identitas baru, bahkan penamaan kawasan tersebut akan disayembarakan.

Baca Juga:

“Ini akan menjadi kumpulan anak muda. Untuk namanya nanti akan saya sayembarakan,” kata Eri.

Eri menargetkan pada Mei 2026, bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surabaya, lantai basement dan lantai dasar (ground) sudah bisa digunakan. Sementara itu, lantai tiga disiapkan sebagai ruang pertunjukan seni bagi anak-anak dan komunitas kreatif.

Wali Kota Eri targetkan gedung Eks Hi-Tech Mall bisa digunakan tepat di Hari Jadi Kota Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Kota Surabaya Gedung eks hi tech mall eks hi tech mall surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU