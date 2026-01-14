Hujan Deras Picu Banjir di Wuluhan Jember, 76 Rumah Terendam

jatim.jpnn.com, JEMBER - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember bergerak cepat menangani banjir yang merendam puluhan rumah warga di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan.

Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo mengatakan hujan deras yang mengguyur wilayah Jember bagian selatan sejak Selasa (13/1) sore hingga malam hari menyebabkan debit air Kali Clutak meningkat dan meluap ke permukiman warga.

"Hujan deras yang mengguyur wilayah Jember bagian selatan pada Selasa (13/1) sore hingga malam hari menyebabkan kenaikan debit air di Kali Clutak, sehingga meluap dan membanjiri rumah warga," kata Edy saat dikonfirmasi, Rabu (14/1).

Menurut Edy, banjir juga dipicu oleh jebolnya tanggul di sabuk gunung, yang merupakan dampak banjir besar pada Januari 2025 lalu. Kondisi tersebut memperparah limpasan air ke kawasan permukiman.

"Penyebab banjir yakni hujan deras yang terjadi di wilayah setempat selama empat jam, sehingga Kali Clutak tidak mampu menampung debit air dan jebolnya tanggul di sabuk gunung yang merupakan dampak banjir pada Januari 2025 lalu," jelasnya.

Akibat kejadian itu, sebanyak 76 rumah warga di RT 02 Dusun Kepel, Desa Ampel, terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 40 sentimeter hingga satu meter.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jember langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat dan pengamanan wilayah terdampak.

"Kondisi terkini banjir masih menggenangi pemukiman warga, tetapi secara keseluruhan kondisinya aman terkendali dan kondusif karena sebagian rumah warga di desa setempat memiliki fondasi yang tinggi," ujarnya.