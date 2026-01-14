JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dokter RS Ubaya Beberkan Langkah Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan

Dokter RS Ubaya Beberkan Langkah Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan

Rabu, 14 Januari 2026 – 20:32 WIB
Dokter RS Ubaya Beberkan Langkah Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan - JPNN.com Jatim
Dokter spesialis emergency medicine dari Trauma Center RS Ubaya dr Abraham Sebastian Sp.EM. saat mempraktikkan pertolongan pertama resusitasi jantung kepada korban kecelakaan, Rabu (14/1). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rumah Sakit Ubaya (RS Ubaya) melalui Trauma Center memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas.

Dokter spesialis emergency medicine dari Trauma Center RS Ubaya dr Abraham Sebastian Sp.EM. mengatakan masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kecelakaan memiliki peran penting dalam menyelamatkan nyawa korban.

“Pertolongan pertama bisa dilakukan oleh siapa saja, asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan aman,” ujar dr Abraham, Rabu (14/1).

Baca Juga:

Dia menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan penolong adalah memastikan keamanan diri sendiri. Arus lalu lintas harus diamankan terlebih dahulu jika korban berada di tengah jalan. Penggunaan sarung tangan medis juga dianjurkan, terutama bila terdapat darah.

Langkah berikutnya, penolong diminta segera menghubungi layanan darurat, baik melalui SPGDT RS Ubaya di nomor 031-9211500 maupun layanan darurat 112 milik Pemkot Surabaya.

“Saat menghubungi ambulans, sampaikan informasi penting seperti jumlah korban, lokasi kejadian, usia perkiraan korban, jenis cedera, dan tingkat kesadarannya,” jelasnya.

Baca Juga:

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan minum atau memindahkan korban secara sembarangan. Apabila korban harus dipindahkan, tulang belakang, terutama bagian leher, harus diamankan untuk mencegah cedera bertambah parah.

Kemudian ketika terjadi perdarahan, penolong dapat melakukan bebat tekan langsung di lokasi luka. Apabila perdarahan tidak berhenti, pemasangan tourniquet di atas sumber perdarahan diperbolehkan.

Jumlah kecelakaan turun, namun korban meningkat. RS Ubaya edukasi pertolongan pertama korban laka lantas.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan lalu lintas pertolongan pertama trauma center RS Ubaya korban kecelakaan resusitasi jantung paru dokter emergency layanan gawat darurat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU