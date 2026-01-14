Perbaiki Atap Indekos, Pria Asal Probolinggo Tersengat Listrik di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berusia 43 tahun asal Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo mengalami luka bakar serius setelah tersengat aliran listrik saat memperbaiki atap indekos di Kota Surabaya.

Insiden tersebut terjadi di sebuah indekos dua lantai di Jalan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Rabu (14/1).

Korban berinisial AR diketahui tengah memperbaiki bagian atap ketika tubuhnya tersengat listrik hingga terjatuh dan mengalami luka bakar cukup parah.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan, saat petugas tiba di lokasi, korban ditemukan dalam kondisi sadar dengan luka bakar mencapai sekitar 36 persen.

“Korban masih sadar, tetapi mengalami luka bakar kurang lebih 36 persen di bagian dada, bahu, dan kepala bagian belakang,” kata Linda.

Sebelum melakukan evakuasi, BPBD Kota Surabaya terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas PLN untuk memastikan lokasi kejadian aman dari aliran listrik.

“Petugas PLN melakukan pengecekan terlebih dahulu, baik untuk memastikan kondisi korban di atas atap maupun memastikan aliran listrik sudah aman,” ujarnya.

Setelah dinyatakan aman, tim gabungan BPBD bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya segera mengevakuasi korban.