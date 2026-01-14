Bekas RPH Pegirian Disiapkan Jadi Parkir Terpadu Wisata Religi Ampel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memastikan bangunan bekas Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian akan dialihfungsikan menjadi area parkir terpadu untuk mendukung penataan kawasan wisata religi Ampel.

Langkah ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang Pemkot dalam mengurai kemacetan dan menata kawasan bersejarah tersebut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan relokasi aktivitas di RPH Pegirian akan dilakukan setelah Lebaran.

“Insyaallah ini akan kamu lakukan di bulan Maret setelah Lebaran. Puasa Ramadan dan Lebaran kami pindah. Ini bagian dari rencana jangka panjang bangunan milik Pemerintah Kota,” kata Eri, Selasa (14/1).

Menurut Eri, Pemkot sudah melakukan diskusi dan komunikasi terkait rencana tersebut. Namun, relokasi tetap akan dijalankan karena menyangkut kepentingan penataan kawasan Ampel secara menyeluruh.

“Di sana akan kami lakukan penataan kawasan Ampel. Tempat itu akan dijadikan tempat parkir sehingga tidak ada lagi parkir di jalan. Semuanya masuk ke dalam. Konsepnya terintegrasi,” ujarnya.

Baca Juga: Massa Tolak Relokasi RPH Pegirian Bubar Setelah Tak Ditemui Eri Cahyadi

Dia menegaskan konsep penataan kawasan Ampel sebenarnya bukan hal baru. Skema tersebut sudah dirancang sejak 2016 dan kini kembali dijalankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kalau nanti ada pemindahan, kebutuhan apa pun akan kami jalankan dan kami penuhi, tetapi intinya tetap dipindah, karena ini untuk kepentingan jangka panjang,” tuturnya.