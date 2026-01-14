Dispusip Surabaya Usulkan Arsip Cak Kartolo Masuk Memori Kolektif Bangsa 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) melakukan alih media arsip pribadi seniman ludruk legendaris Cak Kartolo untuk diusulkan sebagai bagian dari Memori Kolektif Bangsa (MKB) 2026.

Langkah tersebut dilakukan saat Dispusip Surabaya mengunjungi kediaman Cak Kartolo, Selasa (13/1), dalam rangka pengumpulan dan pendokumentasian arsip perjalanan seni tokoh ludruk yang telah berkarya sejak 1958 hingga 2025.

Kepala Dispusip Surabaya Yusuf Masruh mengatakan pengarsipan ini bertujuan menyelamatkan jejak sejarah dan kiprah Cak Kartolo yang selama ini belum terdokumentasi secara sistematis.

“Banyak jejak dan kisah perjuangan seniman yang belum tercatat dengan baik. Padahal arsip ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang penting bagi masyarakat,” ujar Yusuf.

Dalam kegiatan itu, Dispusip mengalihmediakan berbagai arsip milik Cak Kartolo, mulai dari dokumen, foto, naskah, hingga rekaman pertunjukan ludruk. Seluruh arsip itu akan disiapkan untuk diusulkan sebagai Memori Kolektif Bangsa 2026 dan selanjutnya diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

“Melalui pengusulan ini, kiprah Cak Kartolo diharapkan tidak hanya dikenang di Surabaya, tetapi juga diakui sebagai bagian dari sejarah kebudayaan nasional,” jelasnya.

Yusuf menambahkan, program Memori Kolektif Bangsa merupakan upaya nasional untuk menghimpun arsip-arsip penting yang merekam perjalanan sejarah dan kebudayaan Indonesia, termasuk kontribusi tokoh-tokoh daerah.

Dia juga menyebut Cak Kartolo menyambut positif langkah Pemkot Surabaya tersebut karena dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan seni ludruk di tengah perkembangan zaman.