Sertijab Kepala SMAN 5 Taruna Brawijaya, Kadindik Jatim Tekankan Pendidikan Karakter

Rabu, 14 Januari 2026 – 11:06 WIB
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Paewai memimpin sertijab Kepala SMAN 5 Taruna Brawijaya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur.

Kegiatan ini menandai estafet kepemimpinan sekaligus penguatan komitmen pendidikan berkarakter ketarunaan di sekolah tersebut.

Sertijab berlangsung khidmat dari Eko Agus Suwandi, S.Pd., M.M. kepada Nikmatus Sahadah, S.Pd., M.Pd. sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur.

Aries mengatakan serah terima jabatan bukan sekadar pergantian pimpinan, tetapi bagian dari kesinambungan visi dan nilai pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah taruna.

“Serah terima jabatan ini menegaskan kesinambungan pengabdian dan komitmen pendidikan berkarakter ketarunaan,” kata Aries, Senin (12/1).

Dia menyampaikan apresiasi kepada Eko Agus Suwandi atas dedikasi dan pengabdian selama 13 tahun memimpin SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Menurutnya, kepemimpinan yang konsisten telah meletakkan fondasi kuat bagi perkembangan sekolah.

“Saya mengapresiasi dedikasi Bapak Eko Agus Suwandi dan mengucapkan selamat bertugas kepada Ibu Nikmatus Sahadah untuk melanjutkan kepemimpinan serta menyiapkan taruna-taruni yang berprestasi dan berkarakter,” ujarnya.

Aries menambahkan warisan terbaik seorang pemimpin bukanlah jabatan yang ditinggalkan, melainkan jejak kebaikan yang dapat diteruskan oleh penerusnya.

