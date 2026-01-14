Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (14/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siang dan sore gerimis mengguyur Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Donomulyo, Jabung, Kalipare, Karangploso, Lawang, Ngantang, Poncokusumo, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berawan.

Siang dan sore Dau, Kasembon, Pakisaji, dan Wagir berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.