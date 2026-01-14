JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut

Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut

Rabu, 14 Januari 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (14/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siang dan sore gerimis mengguyur Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru. Kawasan lainnya berawan.

Baca Juga:

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Donomulyo, Jabung, Kalipare, Karangploso, Lawang, Ngantang, Poncokusumo, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berawan.

Baca Juga:

Siang dan sore Dau, Kasembon, Pakisaji, dan Wagir berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU