Cuaca Surabaya Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Pagi-Sore

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (14/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan diguyur hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sorenya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 19-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)