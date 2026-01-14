Cuaca Jawa Timur 14 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (14/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Probolinggo dilanda hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Pamekasan, Sampang, Situbondo, Sumenep, dan Trenggalek berawan. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Jombang, Ngawi, dan Pacitan. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis masih mengguyur Jombang, Ngawi, dan Pacitan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-26 kilometer per jam.