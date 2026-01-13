Ojol & Penumpang Tertimpa Pohon Tumbang Saat Angin Kencang Melanda Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Angin kencang yang melanda Kota Surabaya pada Selasa (13/1) sore menyebabkan sebuah pohon asem tumbang di Jalan Ir Soekarno, Kecamatan Mulyorejo.

Pohon setinggi sekitar delapan meter dengan diameter kurang lebih 40 sentimeter itu tumbang dan menimpa sepeda motor ojek online (ojol) yang sedang melintas.

Akibat kejadian tersebut, penumpang ojol mengalami luka di bagian kepala dan wajah. Sementara pengemudi ojol selamat tanpa mengalami luka, meski sepeda motornya rusak parah.

Arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat tersendat dan terjadi kemacetan cukup panjang lantaran batang pohon menutupi sebagian badan jalan.

"Saat lagi lewat situ, tiba-tiba anginnya sangat kencang terus pohonnya langsung tumbang ke arah kami. Saya bisa menghindar, tetapi penumpangnya tidak kebagian," ujar pengemudi ojol bernama Alwi di lokasi kejadian.

Penumpang bernama Nanda Auzia Putri sempat mendapat pertolongan pertama di lokasi sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya bergerak cepat mengevakuasi pohon tumbang dengan melakukan pemotongan batang dan ranting agar akses jalan bisa kembali dibuka.

Salah satu petugas BPBD Kota Surabaya Faruq Arya mengatakan selain dipicu angin kencang, kondisi pohon diduga sudah rapuh.