JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Ojol & Penumpang Tertimpa Pohon Tumbang Saat Angin Kencang Melanda Surabaya

Ojol & Penumpang Tertimpa Pohon Tumbang Saat Angin Kencang Melanda Surabaya

Selasa, 13 Januari 2026 – 18:00 WIB
Ojol & Penumpang Tertimpa Pohon Tumbang Saat Angin Kencang Melanda Surabaya - JPNN.com Jatim
Angin kencang di Surabaya menyebabkan pohon tumbang di Jalan Ir Soekarno dan menimpa ojek online. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Angin kencang yang melanda Kota Surabaya pada Selasa (13/1) sore menyebabkan sebuah pohon asem tumbang di Jalan Ir Soekarno, Kecamatan Mulyorejo.

Pohon setinggi sekitar delapan meter dengan diameter kurang lebih 40 sentimeter itu tumbang dan menimpa sepeda motor ojek online (ojol) yang sedang melintas.

Akibat kejadian tersebut, penumpang ojol mengalami luka di bagian kepala dan wajah. Sementara pengemudi ojol selamat tanpa mengalami luka, meski sepeda motornya rusak parah.

Baca Juga:

Arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat tersendat dan terjadi kemacetan cukup panjang lantaran batang pohon menutupi sebagian badan jalan.

"Saat lagi lewat situ, tiba-tiba anginnya sangat kencang terus pohonnya langsung tumbang ke arah kami. Saya bisa menghindar, tetapi penumpangnya tidak kebagian," ujar pengemudi ojol bernama Alwi di lokasi kejadian.

Penumpang bernama Nanda Auzia Putri sempat mendapat pertolongan pertama di lokasi sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

Baca Juga:

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya bergerak cepat mengevakuasi pohon tumbang dengan melakukan pemotongan batang dan ranting agar akses jalan bisa kembali dibuka.

Salah satu petugas BPBD Kota Surabaya Faruq Arya mengatakan selain dipicu angin kencang, kondisi pohon diduga sudah rapuh.

Angin kencang di Surabaya menyebabkan pohon tumbang di Jalan Ir Soekarno dan menimpa ojek online.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   angin kencang surabaya pohon tumbang ojol tertimpa pohon BPBD Surabaya cuaca ekstrem angin kencang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU