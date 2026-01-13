Manulife Mega Kick Off 2026 Jadi Momentum Penguatan Kolaborasi Lintas Fungsi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kembali menggelar Manulife Mega Kick Off 2026 di Dyandra Convention Center, Surabaya, setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Jakarta.

Acara ini dihadiri hampir 700 peserta yang terdiri dari agen, financial specialist, insurance specialist, serta karyawan Manulife Indonesia dari berbagai wilayah.

Sejumlah jajaran manajemen Manulife Indonesia turut hadir, di antaranya Wakil Presiden Direktur & Deputy CEO Manulife Indonesia Novita Rumngangun, Presiden Direktur Manulife Syariah Indonesia Fauzi Arfan, GM Agency William Satriadi Soetrisno, Chief Partner Business Officer Kah Jing Lee, serta Chief Product & In Force Management Officer Kuan Ho Tan.

Dalam kesempatan itu , manajemen menyatakan komitmen Manulife Indonesia untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas fungsi dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan.

Novita Rumngangun menyampaikan Manulife Mega Kick Off 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan koordinasi yang solid demi mendukung pencapaian target strategis perusahaan pada tahun 2026.

“Dengan semangat One Team, One Goal, Unstoppable, seluruh upaya kami difokuskan pada satu tujuan utama, yakni membantu keluarga Indonesia membuat keputusan finansial yang lebih mudah dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik,” ujar Novita.

Selain itu, jajaran agency management juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan sinergi antarentitas serta memastikan koordinasi yang selaras dengan arah strategis perusahaan ke depan.

Saat ini, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah melalui jaringan lebih dari 16.000 pemasar profesional yang tersebar di lebih dari 50 kantor di seluruh Indonesia.