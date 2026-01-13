Patung Macan Putih di Kediri Dapat Sertifikat Hak Cipta dari Kemenkum Jatim

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Patung macan putih tak mirip aslinya yang berdiri di Desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dapat sertifikat hak cipta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur.

Surat Pencatatan Cipta Seni diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto kepada Kepala Desa Balongjeruk Imam Syafii, pencipta patung Suwari, tokoh masyarakat, perangkat desa, Selasa (13/1).

Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto mengatakan pencatatan hak cipta Patung Macan Putih merupakan langkah strategis di tengah tingginya perhatian publik.

“Seni Patung Macan Putih yang hari ini menerima Sertifikat Hak Cipta adalah bukti bahwa potensi budaya lokal memiliki nilai dan kedudukan hukum yang sama dengan karya-karya besar lainnya,” kata Haris.

Dia menambahkan pelindungan kekayaan intelektual menjadi krusial ketika sebuah karya viral dan memiliki nilai ekonomi.

“Di tengah meningkatnya eksposur publik, pelindungan hak cipta menjadi sangat penting agar karya tidak disalahgunakan, diklaim sepihak, atau dimanfaatkan tanpa izin. Negara hadir untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta,” ujarnya.

Haris menyatakan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur untuk terus mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat.

“Kami mendorong agar setiap potensi lokal, baik seni, budaya, maupun produk kreatif lainnya, dilindungi secara hukum karena dari sanalah nilai tambah ekonomi dan pengembangan ekonomi kreatif daerah dapat tumbuh,” katanya.