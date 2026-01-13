Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Kawasan Berikut Potensi Diguyur Gerimis

JPNN.com

Selasa, 13 Januari 2026 – 10:25 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (13/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan berawan.

Sore dan malam Kedungkandang dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Lawang dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Dampit, Donomulyo, Kalipare, Kasembon, Kromengan, Pagak, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bantur, Dampit, Donomulyo, Kalipare, Kasembon, Kromengan, Pagak, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, dan Tirtoyudo. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

