Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Sore Bakal Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (13/1).

Paginya Benowo, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, dan Tandes hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tegalsari, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tegalsari, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)