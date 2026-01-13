Cuaca Jawa Timur 13 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (13/1).
Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Lamongan, Magetan, Pamekasan, Pasuruan, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.
Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, dan Tulungagung.
Magetan hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya berawan.
Sorenya gerimis mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Ngawi, dan Ponorogo. Wilayah lainnya berawan.
Malamnya gerimis masih mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Ngawi, dan Ponorogo. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-42 kilometer per jam.
Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
