Warek II Unusa Raih Penghargaan Author of the Year, Tulis 30 Buku dalam Setahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Prof Mohamad Yusak Anshori meraih penghargaan Author of the Year dari Penerbit Deepublish. Penghargaan ini diberikan karena Prof Mohamad Yusak konsistens menulis buku akademik sepanjang 2025. Total ada 30 buku yang telah diterbitkan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-16 Deepublish yang digelar di Yogyakarta, Minggu (11/1). Deepublish menilai Prof Yusak sebagai salah satu penulis paling produktif dan berpengaruh sepanjang tahun lalu.

Dalam satu tahun, dia tercatat menerbitkan lebih dari 30 buku di bidang manajemen, dengan irisan kuat antara kajian akademik dan praktik bisnis. Sebagai akademisi sekaligus praktisi, Prof Yusak dikenal aktif menulis buku yang banyak digunakan sebagai rujukan di lingkungan kampus maupun kalangan profesional.

Baca Juga: Unusa Berikan Bantuan Instalasi Air Bersih dan Starlink untuk RSUD Peusangan Raya

Tema yang diangkat meliputi manajemen kontemporer, hospitality, revenue management, hingga forecasting, dengan pendekatan aplikatif yang dekat dengan kondisi lapangan.

“Penghargaan ini saya maknai sebagai amanah. Menulis bukan sekadar publikasi, tetapi bentuk tanggung jawab akademik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman agar memberi manfaat yang lebih luas,” ujar Prof Yusak.

Pemegang sertifikasi internasional Certified Professional Marketer (CPM-Asia) dari Asia Marketing Foundation, Singapura, itu menjelaskan bahwa sebagian besar buku yang ditulisnya lahir dari proses menguji teori melalui praktik nyata.

“Buku-buku tersebut merupakan upaya menjembatani teori dengan pengalaman lapangan yang saya temui sehari-hari,” katanya.

Selain produktif menulis, Prof Yusak juga aktif dalam jejaring akademik internasional. Dia tercatat sebagai anggota International Editorial Advisory Board Philippine Social Science Journal di University of Negros Occidental–Recoletos, Filipina.