Pemkot Surabaya Siapkan Armada Pengangkut Daging Pascarelokasi RPH Pegirian ke TOW

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan fasilitas khusus berupa armada pengangkut daging untuk menjamin kelancaran distribusi pascarelokasi aktivitas Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian ke kawasan Tambak Oso Wilangun (TOW). Langkah ini diambil sebagai solusi atas keluhan jarak yang disampaikan jagal dan pedagang daging saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Surabaya dan Balai Kota Surabaya, Senin (12/1).

Direktur Utama RPH Surabaya Fajar Isnugrohob menegaskan relokasi hanya berlaku untuk aktivitas pemotongan hewan, sementara Pasar Arimbi sebagai sentra perkulakan daging sapi tetap berada di Pegirian.

“Pasarnya tetap di Jalan Arimbi, Pegirian. Yang pindah hanya tempat pemotongannya,” ujar Fajar.

Dia menjelaskan relokasi mitra jagal Pegirian ke RPH TOW akan diberlakukan setelah Idulfitri. Selama masa transisi Januari hingga akhir Maret, aktivitas pemotongan masih berlangsung di dua lokasi sekaligus, yakni Pegirian dan TOW.

“Kami jalankan paralel. Tujuannya memastikan seluruh fasilitas di TOW benar-benar siap, mulai dari aspek teknis, perbaikan jika ada kekurangan, hingga pengurusan sertifikasi halal,” jelasnya.

Fajar menyebut salah satu kendala utama yang dikeluhkan jagal adalah jarak antara lokasi pemotongan di TOW dan Pasar Arimbi. Untuk itu, Pemkot Surabaya menyiapkan kendaraan khusus guna mengangkut daging hasil sembelihan dari TOW ke Pegirian.

“Ini murni demi kepentingan konsumen. Warga Surabaya tidak boleh terdampak soal ketersediaan daging. Karena itu, pemerintah kota menyiapkan armada transportasi berupa pikap dan semi truk untuk mengangkut daging dari TOW ke Pasar Arimbi,” tegasnya.

Selain armada pengangkut, jam operasional pemotongan juga akan diatur ulang agar distribusi daging tetap lancar. RPH menargetkan proses pemotongan selesai lebih awal, sekitar pukul 22.30 hingga 23.00 WIB sehingga daging dapat dikirim ke Pasar Arimbi sebelum pukul 04.00 WIB.