Diduga Korsleting Listrik, Tempat Biliar di Surabaya Dilanda Kebakaran

Senin, 12 Januari 2026 – 13:08 WIB
Petugas DPKP Surabaya saat melakukan pembasahan tempat biliar di Gubeng, Surabaya, Senin (12/1). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tempat biliar Ray’s Cozy di kawasan Gubeng, Surabaya, dilanda kebakaran pada Senin (12/1) pagi. Titik api diduga pertama kali muncul dari ruang VIP di dalam bangunan tersebut.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 06.03 WIB dari seorang warga bernama Suma.

“Begitu menerima laporan, petugas langsung bergerak. Unit dari Pos Sukolilo tiba di lokasi pukul 06.07 WIB dan segera melakukan pemadaman,” ujar Rokhim.

Sebanyak delapan unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Armada tersebut terdiri atas dua unit dari Pos Sukolilo, masing-masing satu unit dari Pos Menur, TIJ, Pos Kalirungkut, Rayon 3 Rungkut, Rayon 1 Pasar Turi, serta satu unit tim rescue.

Papan biliar di Ray's Cozy terbakar diduga karena korsleting listrik di ruang VIP pada Senin (12/1). Foto: Dok. DPKP Surabaya

Api dipadamkan pada pukul 06.22 WIB. Selanjutnya petugas melakukan proses pembasahan hingga kondisi dinyatakan kondusif sekitar pukul 07.19 WIB.

Menurut Rokhim, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Api pertama kali terlihat muncul dari ruang VIP di area tempat biliar tersebut.

