Cuaca Malang Hari ini, Siang Hingga Malam Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (12/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Blimbing berawan.

Malamnya Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun masih gerimis. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Lawang dan Singosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Dau, Kasembon, Ngantang, Pakisaji, Pujon, Tirtoyudo, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Dau, Kasembon, Ngantang, Pakisaji, Pujon, Tirtuyodo, dan Wagir. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.