Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi & Siang Gerimis, Sore-Malam Cerah Berawan dan Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (12/1).

Paginya Gunung Anyar, Lakarsantri, Rungkut, dan Sukolilo berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Pakal. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-28 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 28-32 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)