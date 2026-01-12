Cuaca Jawa Timur 12 Januari 2026, Pagi-Malam Berawan Hingga Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (12/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Magetan, Mojokerto, Pasuruan, Sampang, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, dan Situbondo. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Kota Malang, Lumajang, Magetan, Ngawi, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Kota Malang, Lumajang, Magetan, Ngawi, dan Tuban. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 26-36 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)