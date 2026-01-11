Diduga Mengantuk, Minibus Terguling di Kalirungkut Surabaya, Pengemudi Luka Serius

JPNN.com

Minggu, 11 Januari 2026 – 22:05 WIB
Mobil terguling di Jalan Kalirungkut, Surabaya diduga karena pengemudi mengantuk, Minggu (11/1). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Minggu (11/1). Kendaraan berwarna putih bern polisi B 9687 BXG itu terguling setelah diduga menabrak pembatas jalan.

Akibat kejadian tersebut, pengemudi bernama Hilal Azka (20) mengalami luka serius di bagian wajah, mulut, dan dada. Korban sempat mendapatkan perawatan awal di lokasi sebelum akhirnya dilarikan ke RS Haji Surabaya untuk penanganan medis lebih lanjut.

Pantauan di lokasi, kondisi minibus tampak ringsek parah, terutama di bagian depan dan roda kendaraan. Mobil kemudian dievakuasi menggunakan derek dan diamankan ke Mapolsek Rungkut sebagai barang bukti.

Petugas Lalu Lintas Polsek Rungkut Aipda Nurhuda mengatakan pihaknya menerima laporan kecelakaan lalu lintas dari masyarakat dan langsung menuju lokasi kejadian.

Petugas gabungan saat mengevakuasi pengemudi mobil yang mengalami luka serius setelah kendaraannya terguling di Kalirungkut, Surabaya, Minggu (11/1). Foto: Source for JPNN

“Korban sempat berada di pos satpam dan langsung kami bawa ke RS Haji bersama orang tuanya. Kendaraan kami amankan ke Polsek,” ujar Nurhuda.

Menurutnya, hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Petugas belum dapat meminta keterangan dari korban karena kondisinya masih menjalani perawatan medis.

Pengemudi mobil mengalami luka serius setelah kendaraannya terguling di Jalan Kalirungkut, Surabaya.
