Banjir Probolinggo Rendam Tiga Desa, Ketinggian Air hingga 1 Meter

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Banjir melanda sejumlah desa di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Sabtu (10/1) petang. Ketinggian air dilaporkan mencapai hingga satu meter atau setara pinggang orang dewasa.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan banjir dipicu hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 15.00 WIB.

"Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat terjadi pada pukul 15.00 WIB hingga petang, sehingga mengakibatkan debit air sungai naik dan menggenang ke pemukiman warga setinggi pinggang orang dewasa," kata Oemar.

Menurutnya, banjir merendam permukiman warga di tiga desa, yakni Desa Lemahkembar, Banjarsari, dan Ambulu. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Data sementara rumah warga yang terdampak banjir sebanyak 32 rumah, namun pendataan masih terus dilakukan," tuturnya.

Oemar menambahkan, BPBD Kabupaten Probolinggo bersama instansi terkait telah turun ke lokasi untuk melakukan asesmen sekaligus membantu warga terdampak.

Baca Juga: Wali Kota Eri Prioritaskan Penanganan Banjir Kawasan Simo Tahun 2026

“Kami bergerak cepat untuk menangani banjir yang melanda Kecamatan Sumberasih agar air bisa segera surut,” ujarnya.

Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Probolinggo juga menyebabkan jalan Desa Kedungdalem-Desa Dringu tergenang banjir.