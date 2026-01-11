Ribuan Warga Sidoarjo Padati Peluncuran New Honda Vario 125, Denny Caknan Jadi Magnet

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Ribuan masyarakat memadati Regional Public Launching All New Honda Vario 125 yang digelar PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) di Parkir Timur GOR Sidoarjo, Sabtu (10/1).

Antusiasme warga sudah terlihat sejak siang hingga malam hari. Selain ingin melihat langsung tampilan terbaru All New Honda Vario 125, pengunjung juga dimanjakan berbagai hiburan, termasuk penampilan Denny Caknan yang menjadi magnet utama acara.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari menjelaskan kegiatan ini merupakan momentum untuk memperkenalkan All New Honda Vario 125 ke publik, khususnya masyarakat Surabaya Raya dan Sidoarjo.

“Vario 125 baru kami launching akhir tahun lalu. Januari ini kami manfaatkan sebagai momen tahun baru, motor baru, warna baru, dan gaya baru untuk lebih dekat dengan konsumen,” kata Suhari.

Pemilihan Denny Caknan sebagai bintang tamu dinilai sejalan dengan karakter All New Honda Vario 125 yang menyasar pengguna harian, khususnya generasi muda.

Ribuan penontont memadati parkir timur GOR Sidoarjo saat peluncuran regional All New Honda Vario 125 bersama konser Denny Caknan, Sabtu (10/1) malam.

“Secara konsep, Vario 125 cocok untuk daily use, sporty, dan juga pemakai pemula. Denny Caknan merepresentasikan anak muda Jawa Timur, konsumennya juga banyak dari segmen muda,” ujarnya.