JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Ribuan Warga Sidoarjo Padati Peluncuran New Honda Vario 125, Denny Caknan Jadi Magnet

Ribuan Warga Sidoarjo Padati Peluncuran New Honda Vario 125, Denny Caknan Jadi Magnet

Minggu, 11 Januari 2026 – 14:32 WIB
Ribuan Warga Sidoarjo Padati Peluncuran New Honda Vario 125, Denny Caknan Jadi Magnet - JPNN.com Jatim
Penyanyi Denny Caknan memperkenalkan New Honda Vario saat peluncuran regional di parkir timur GOR Sidoarjo kepada para penonton, Sabtu (10/1). Foto: Dok. MPM Honda Jatim

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Ribuan masyarakat memadati Regional Public Launching All New Honda Vario 125 yang digelar PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) di Parkir Timur GOR Sidoarjo, Sabtu (10/1).

Antusiasme warga sudah terlihat sejak siang hingga malam hari. Selain ingin melihat langsung tampilan terbaru All New Honda Vario 125, pengunjung juga dimanjakan berbagai hiburan, termasuk penampilan Denny Caknan yang menjadi magnet utama acara.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari menjelaskan kegiatan ini merupakan momentum untuk memperkenalkan All New Honda Vario 125 ke publik, khususnya masyarakat Surabaya Raya dan Sidoarjo.

Baca Juga:

“Vario 125 baru kami launching akhir tahun lalu. Januari ini kami manfaatkan sebagai momen tahun baru, motor baru, warna baru, dan gaya baru untuk lebih dekat dengan konsumen,” kata Suhari.

Pemilihan Denny Caknan sebagai bintang tamu dinilai sejalan dengan karakter All New Honda Vario 125 yang menyasar pengguna harian, khususnya generasi muda.

Ribuan Warga Sidoarjo Padati Peluncuran New Honda Vario 125, Denny Caknan Jadi Magnet

Baca Juga:

Ribuan penontont memadati parkir timur GOR Sidoarjo saat peluncuran regional All New Honda Vario 125 bersama konser Denny Caknan, Sabtu (10/1) malam.

“Secara konsep, Vario 125 cocok untuk daily use, sporty, dan juga pemakai pemula. Denny Caknan merepresentasikan anak muda Jawa Timur, konsumennya juga banyak dari segmen muda,” ujarnya.

Ribuan masyarakat memadati Regional Public Launching All New Honda Vario 125 yang digelar MPM Honda Jatim di Sidoarjo.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   denny caknan All New Vario 125 peluncuran new honda vario GOR Sidoarjo berita otomotif MPM Honda Jatim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU